Intervistato dal quotidiano spagnolo Marca, Paulo Dybala ha presentato la sfida che la sua Roma affronterà stasera contro l’Athletic Bilbao. L’argentino si è concentrato anche sull’amore che ha per la squadra capitolina. Dybala ha anche parlato dell’atmosfera che si respira all’Olimpico e delle sue ambizioni a Roma.

Le parole di Paulo Dybala

Nell’intervista, Dybala chiarisce che Roma scenderà in campo stasera: “Una Roma aggressiva e con tanta voglia. Giocare all’Olimpico è importante, ci stimola in ogni partita. L’Athletic si è già dimostrato forte nella gara pareggiata a settembre ma spero che questo volta sia diverso”. Dybala si dichiara entusiasta e curioso di affrontare i baschi “Sono molto curioso di giocare al San Mamés al ritorno. Tutti parlano molto bene di questo stadio, perché i tifosi si fa davvero sentire. In attacco poi sono una squadra veloce e pericolosa ma siamo preparati”.

Dybala vuole lasciare il segno a Roma: “La Roma ha vinto solo tre scudetti nella storia perché il calcio italiano è sempre molto difficile ed equilibrato, come si può vedere anche in questa stagione. Vincere lo scudetto è difficile ma non impossibile e mi piacerebbe lasciare un bel ricordo, un trofeo, quando non giocherò più nella Roma. Oggi però abbiamo l’Athletic e pensiamo solo a questo, oltre al tentativo di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League”.