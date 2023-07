Roma, El Shaarawy a Ibiza con Verratti e Gollini | Solo relax o indizio di mercato?

Aspettando l’ufficialità per El Shaarawy, che ha già dichiarato di voler restare a Roma, il laterale giallorosso si sta rilassando a Ibiza per le vacanze estive, in compagnia di due obiettivi di mercato della Roma, Marco Verratti e Pierluigi Gollini, portiere di ritorno da Napoli.

Questo il post lanciato dal portiere ex Atalanta. Il primo, in uscita dal PSG piace a Mourinho anche se potrebbe volare in Arabia Saudita, mentre il secondo potrebbe trasferirsi a Roma, che può lasciare partire Svilar in prestito secco.

