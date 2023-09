Roma-Empoli, le ultimissime sulle formazioni

Roma-Empoli potrebbe essere la giornata della svolta per i giallorossi, che arrivano da un solo punto in campionato. Mourinho è intenzionato a schierare Lukaku e Dybala dall’inizio dopo aver recuperato anche Aouar. Non ci sono Smalling e Pellegrini, che non hanno recuperato dagli infortuni.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Llorente, Mancini, Ndicka; Kristensen, Cristante, Aouar, Bove, El Shaarawy; Dybala, Lukaku.

Empoli (4-3-2-1): Berisha; Bereszynsky, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi, Cambiaghi; Caputo. All. Zanetti.