Roma, esami per Dybala | Ecco quanto dovrà star fuori

Per Dybala escluse lesioni, ma ora si attende l'esito degli esami strumentali

Uscito infortunato al 25′ del primo tempo nella gara contro la Fiorentina per l’ennesimo problema muscolare, Paulo Dybala ora attende gli esami strumentali alla quale verrà sottoposto nelle prossime ore per capire l’entità dell’infortunio. Per l’attaccante si tratta di un problema al flessore, ma al momento sono escluse lesioni.

Dybala salterà Sheriff e Bologna ma tornerà con il Napoli

Stando alle ultime riportate da Sky Sport, l’argentino dovrebbe saltare le prossime due sfide che vedranno la Roma in campo contro lo Sheriff, sfida in programma giovedì all’Olimpico, e con il Bologna, gara prevista domenica al Dall’Ara. Il rientro invece, è previsto per il prossimo 23 dicembre nella gara contro il Napoli.