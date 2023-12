La Roma continua a lavorare per avere in prestito a gennaio il difensore centrale, Trevoh Chalobah, vista la totale emergenza che Mourinho dovrà affrontare durante la Coppa d’Africa con gli infortuni. Anche se Kumbulla è quasi pronto per tornare in campo dopo, l’operazione al crociato del ginocchio destro, il tecnico giallorosso si aspetta un rinforzo all’apertura del mercato invernale.

Chi è Trevoh Chalobah?

Trevoh Chalobah, in uscita dal Chelsea, è il nome attualmente in pole per i giallorossi. Il giocatore classe ‘99, scrive gazzetta.it, a causa di un infortunio è stato fuori diversi mesi, ma ora sembra pronto a tornare finalmente in campo. Per farlo avrà bisogno di un club che gli garantisca di giocare con continuità, cosa che i Blues di Pochettino al momento non possono fare. La Roma, al momento non è l’unico club interessato al calciatore ma ci sono anche Bayern Monaco, Lipsia, Milan e Inter.