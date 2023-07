Roma-Estrela Amadora, brilla Dybala | I giallorossi iniziano a carburare

Buon test quello dei giallorossi in Portogallo davanti a 1300 persone dove la squadra di Mourinho ha affrontato quella dell’Estrela Amadora, squadra portoghese battuta per 4-0. Il primo tempo è terminato 2-0 in favore dei giallorossi grazie alla doppietta di Paulo Dybala mentre nella ripresa sono arrivate le reti di Llorente e Bove, che hanno chiuso in maniera definitiva il match.

Altro allenamento prezioso per preparare la prima gara di campionato contro la Salernitana di Paulo Sousa, visto che mancano poco più di 20 giorni al campionato.