Dopo il ko contro la Juventus, il nome di Fonseca viene nuovamente messo in discussione. Buone notizie dall’infermeria

In questa stagione la Roma ha avuto delle evidenti difficoltà con le squadre di prima fascia. I mancati successi contro le diretti concorrenti per la Champions League a fine stagione potrebbero essere rivelarsi fatali anche se al momento la squadra di Fonseca è al 4° posto a pari punti con la Lazio. La posizione dell’allenatore portoghese non è così stabile, a riferirlo è La Repubblica. Il futuro di Fonseca è strettamente legato alla qualificazione alla prossima Champions League dato che questo diventa l’unica condizione affinché il portoghese possa prolungare il contratto con la Roma. La dirigenza ha posto piena fiducia nell’allenatore, le valutazioni verranno fatte a fine stagione.

Pedro torna in gruppo

Buone notizie, invece, arrivano dall’infermeria. Pedro nella giornata di ieri ha svolto un lavoro personalizzato, oggi tornerà in gruppo e si allenerà in vista della gara contro l’Udinese. Giornata di visite mediche, invece, per Nicolò Zaniolo. Il classe 1999 dopo essere risultato positivo al Covid e aver trascorso la quarantena presso la propria abitazione si sottoporrà agli esami di idoneità. Il calciatore non tornerà subito in gruppo visto che viene da un infortunio che lo ha costretto a subire un intervento chirurgico. Svolgerà un lavoro differenziato fino a inizio marzo e solo dopo l’ok del professor Fink potrà pian piano tornare ad allenarsi con il resto della squadra.