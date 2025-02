Roma, forfait da Dobvyk: pronto Shomurodov

Domenica alle 18 la Roma sarà in campo contro il Como. Sfida importante per il cammino dei giallorossi in campionato. Claudio Ranieri ha perso un giocatore importante sullo scacchiere, Dobvyk. Sì prova a riaverlo in campo quanto prima, ma probabilmente darà forfait anche contro la formazione di Fabregas.

Roma, scendere in campo potrebbe essere ancora una volta Shomurodov

Per la sfida di domenica Claudio Ranieri non ha ancora la certezza di chi sarà l’uomo che guiderà l’attacco della sua Roma. Dovbyk è ancora in dubbio ed ecco che a scendere in campo potrebbe essere ancora una volta Shomurodov, che nelle ultime settimane ha convinto tutti con le sue giocate, sia allenatore che tifosi.

Per il tecnico non è semplice la scelta del centravanti. Fino a non molto tempo fa non c’era alcun dubbio sulla scelta, ma da quando in campo è sceso Eldor, dimostrando le sue qualità, per Ranieri è difficile. Alla vigilia del round decisivo contro il Porto per continuare il percorso europeo è arrivato però lo stop di dell’ucraino, che ha alzato bandiera bianca per un risentimento all’adduttore accusato durante la rifinitura. E automaticamente il forfait ha tolto ogni indecisione sulla punta, con l’uzbeko in campo dall’inizio con in coppa e nella sfida successiva con il Monza. In vista del Como e delle difficoltà di ripresa di Dobvyk, Ranieri non sarà che contento di avere l’alternativa giusta. In attacco ci sarà ancora una volta Shomurodov.