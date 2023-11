Come riportato dal Corriere dello Sport Dan Friedkin nei prossimi giorni farà ritorno nella capitale per fare il punto sul presente ed il futuro della Roma.

Nel dettaglio

Il primo punto da affrontare sarà il futuro di José Mourinho, che in estate andrà in scadenza e che rischia di lasciare la Roma nel suo terzo anno. Al momento non sono da segnalare contatti per il rinnovo del tecnico portoghese, che sembra ogni giorno più lontano dalla Capitale.

Ma non solo Mourinho, a giugno andrà a scadenza anche Tiago Pinto, che ha in mano l’area tecnica giallorossa. Rispetto al connazionale Mou, la posizione di Pinto sembra essere più solida, ma a sua volta saranno i risultati a deciderne il futuro.