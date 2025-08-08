Roma, Gasperini valuta la rosa: le tre liste del mister

A Roma le operazioni di mercato non sono finite. Il mese di agosto potrebbe essere piuttosto movimentato, non solo per le operazioni in entrata anche per le cessioni. Il nuovo tecnico Gianpiero Gasperini chiede una rosa a sua immagine e somiglianza, la società e Massara hanno intenzione di accontentarlo.

Roma, si attendono rinfozi

Il tecnico sta valutando tutta la rosa, tra esuberi, nuovi volti e giocatori in cerca di un rilancio, la squadra è destinata a cambiare ancora pelle durante questa sessione estiva. Mister Gasperini ha tre liste in mano. Al momento si contano, lontano dal gruppo, Pellegrini, atteso al rientro. Gollini, Darboe, Kumbulla e Salah–Eddine verso l’uscita, mentre Cherubini piace ma per avere minuti dovrà trasferirsi altrove. Soulé è quello che si avvicina di più al gioco di Gasperini, sarà uno degli insostituibili. Sulle corsie ci saranno Angelino e Wesley. Cristante sta partendo indietro ma conosce Gasp e non è in discussione. Pisilli, invece, è un jolly prezioso su cui puntare durante le gare.

Mancano dei giocatori alla rosa, Intanto la società lavora per portare un nuovo attaccante al mister e qualche rinforzo in difesa. Le prossime settimane saranno intense e portatrici di novità interessanti.