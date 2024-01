Roma-Hellas Verona, le ultime sulle scelte di De Rossi nella sua prima all’Olimpico

La Roma sfiderà oggi pomeriggio alle 18 l’Hellas Verona di Baroni. Si tratta della prima partita di De Rossi sulla panchina della Roma è soprattutto è un ritorno per l’ex capitano allo stadio Olimpico.

Le possibili scelte del tecnico giallorosso

De Rossi potrebbe optare fin da subito per la difesa a 4 con Rui Patricio in porta e la linea arretrata composta da Karsdorp, Llorente, Huijsen e Spinazzola senza Mancini vista la squalifica rimediata nell’ultima gara contro il Milan. Anche centrocampo ci sarà un’assenza importante per squalifica ossia Cristante quindi in cabina di regia ci sarà Paredes con Bove e Pellegrini che dovrebbero agire ai suoi lati. Infine sulla trequarti torna Dybala titolare insieme a El Shaarawy con il confermatissimo Lukaku come unica punta.

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Llorente, Huijsen, Spinazzola; Pellegrini, Paredes, Bove; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. All. De Rossi