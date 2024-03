Roma, i giallorossi si godono la rinascita di Spinazzola

La missione affidata a Daniele De Rossi non era facile. Ridare fiducia a un giocatore di quasi 31 anni in scadenza di contratto, tormentato dagli infortuni e con un piede fuori da Trigoria.

Roma, Spinazzola prova a convincere Spalletti

Leonardo Spinazzola si era praticamente spento quando c’era Mourinho in panchina, ma con DDR è tutta un’altra storia. Leo non giocava con tanta qualità dai tempi degli Europei. Ha iniziato dal primo minuto tutte e tre le partite di Europa League ed è stato in campo per 105 minuti contro il Feyenoord allo Stadio Olimpico. Inoltre, ha giocato 90 minuti nell’andata a Rotterdam e 82 minuti contro il Brighton giovedì. Queste prestazioni potrebbero mettere in difficoltà Luciano Spalletti per Germania 2024.