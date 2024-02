Roma, le novità sul rinnovo di Spinazzola

Daniele De Rossi è stato come una ventata di novità per diversi giocatori della Roma, tra cui Pellegrini e Paredes, ma uno dei più sorprendenti è stato Leonardo Spinazzola. Dopo un grave infortunio patito durante l’ultimo Europeo, il terzino ha lottato per quasi un anno per tornare in campo, trovando una sorta di riscatto nel giocare alcuni minuti nella finale di Conference League del 25 maggio 2022. Durante l’estate, si era discusso della possibilità di cedere il giocatore per evitare una partenza a parametro zero, ma a parte qualche interesse dall’Arabia Saudita, sono arrivate poche offerte convincenti per la Roma, che ha quindi deciso di trattenere Spinazzola.

Roma, nuove strade per il rinnovo di Spinazzola

All’inizio del 2024, il suo agente, Davide Lippi, ha lasciato aperta la possibilità di una separazione al termine del contratto in corso, dichiarando esplicitamente il 4 gennaio: “Non ci sono chance per il rinnovo. Vediamo come si sviluppa il mercato di gennaio altrimenti andrà a scadenza”. Nonostante l’arrivo di Angelino, che avrebbe dovuto, almeno teoricamente, limitare le opportunità di gioco di Spinazzola, il terzino si è dimostrato un elemento cruciale per il nuovo tecnico De Rossi, che ha deciso di puntare su di lui nelle sfide contro il Feyenoord. È ancora presto per parlare del futuro di Spinazzola, ma le cose potrebbero cambiare rispetto a inizio gennaio. Se il giocatore dovesse confermare il suo ritorno di forma da quando De Rossi è diventato allenatore, potrebbe aprirsi la possibilità di un nuovo accordo contrattuale, magari con modifiche alle condizioni attuali.