La Roma ha bisogno di giocatori che fanno gol, soprattutto con la fine della storia con Lukaku, tornato al Chelsea e Dybala che è incerto. Azmoun tornerà in Spagna, non verrà riscattato dai giallorossi. Infine c’è Abraham, ma con un infortunio grave alle spalle, dà poche garanzie. La dirigenza ha tra le mani una lunga lista di attaccanti interessanti, l’ultimo annotato è Gimenez.

Roma, Santiago Gimenez nel mirino di Ghisolfi

Il giocatore giusto ancora non è stato individuato, i nomi dei giocatori che potrebbero arrivare a Roma sono diversi. Il canadese Jonathan David del Lilla, che in due anni ha messo a segno 43 gol potrebbe essere più vicino al Milan che alla Roma. In sondaggio anche il centravanti del Rennes, Kalimuendo, è il nome più fattibile, dato che il costo è di circa 20 milioni. Sulla stessa linea, prezzo fattibile per la società, ci sarebbe Guirassy. La Roma potrebbe pensarci vista la clausola rescissoria fissata a 17,5 milioni.

Nelle ultime ore, sembra essere spuntato un nuovo giocatore: Santiago Gimenez. L’attaccante messicano ha 23 anni ed in forza al Feyenoord. Su di lui si sta scatenando una vera e propria asta e, quindi, sarà molto complicato intavolare una trattativa completa al momento. Florent Ghisolfi, però, è molto attento a ciò che potrà emergere anche sotto questo fronte, il giocatore piace molto a De Rossi.