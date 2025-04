Claudio Ranieri è pronto a vivere la sua panchina numero 1.333 in carriera, e domenica sera, contro la Juve, può battere il suo record di vittorie consecutive da allenatore in Serie A.

Roma, il record da battere da Ranieri

Altre due volte era salito fino a sette, una anche con la Roma nel fantastico campionato 2009/10 concluso con lo scudetto sfiorato, ma mai è riuscito a scalare l’ottava vetta. Ci riproverà contro la Juventus, domenica sera all’Olimpico con la sua Magica.

Sarebbe un record importante quello di Sir Claudio che nelle ultime otto giornate dovrà affrontare la Juventus, appunto domenica, poi Lazio, Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan. Delle gare in programma, cinque volte si giocherà all’Olimpico, compreso il derby che da calendario è ospitato dalla Lazio. Non sarà semplice, anche perché la Roma ha dimostrato di soffrire le grandi avversarie: nella serie di 14 risultati utili i tre pareggi sono capitati, guarda caso, contro Milan, Bologna e Napoli. La speranza dei tifosi della Roma è che stavolta la squadra riesca a conquistare più di 11 punti da qui alla fine, per superare il limite dei 63 che sono stati la sentenza immutabile degli ultimi tre campionati, ma soprattutto di agganciare un posto in Champions League, anche se resta complicatissimo, con 4 punti da recuperare al Bologna oggi quarto.