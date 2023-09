Roma, il silenzio di Mourinho fa rumore: la rabbia del tecnico lusitano

Il silenzio di Jose Mourinho dopo la partita persa contro il Milan ha fatto rumore, ma è stato una scelta ponderata da parte dell’allenatore portoghese. La Roma ha ottenuto solo un punto nelle prime tre partite di campionato, e la pressione per ottenere risultati positivi è alta. Perciò adesso servirà tempo per ripartire e con la sosta schiarirsi le idee.

Roma, il piano di Mourinho

Il tecnico ha scelto di non parlare dopo la partita per evitare di esacerbare ulteriormente la situazione e concentrarsi invece sul lavoro da fare per migliorare la squadra. La Roma ha bisogno di tempo per trovare la sua identità e per far sì che i nuovi giocatori si integrino completamente nel sistema di gioco. Mourinho è consapevole dei problemi e sta lavorando per risolverli, ma sa che la strada sarà lunga e richiederà pazienza. Lo scrive il Corriere dello Sport.