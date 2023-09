Lotito attacca la Roma: “Ho speso più di tutti, non come altri che fanno solo prestiti”

La Lazio risale la china a Napoli. La vittoria di ieri ha permesso alla squadra di Sarri di conquistare i primi 3 punti che regalano un po’ di serenità al tecnico toscano. Belle le prove di Kamada e Guendouzi, con Lotito che ai microfoni di Adnkronos e Ansa ha voluto ribadire la cosa, attaccando la Roma dei Friedkin dopo l’acquisto di Lukaku.

Lotito: “Non ho ricevuto alcun favoritismo sul mercato”

Queste le parole del numero uno biancoceleste: “Io per la mia squadra ho speso cento milioni, sono quello che ha speso più di tutti, senza ricevere alcun favoritismo per la mia posizione. Altri invece non hanno comprato nessuno, hanno preso giocatori solo in prestito…”.