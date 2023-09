La Lazio stende il Napoli al Maradona | Primi tre punti per la squadra di Sarri

Napoli e Lazio sono pronte a sfidarsi per conquistare tre punti pesantissimi. Al Maradona è andato in scena il big match che, da un parte trova gli azzurri di Garcia pronti a lottare per il primato, mentre i capitolini cercano di fare i primi punti in campionato. Nel primo tempo le due squadre dimostrano subito grande qualità e ritmo alto. Il pallone passa da un lato all’altra in modo veloce, specialmente sulle fasce. E proprio da li che arriva il vantaggio della Lazio, grazie ad una sgambata di Felipe Anderson che con la sua classe mette il pallone in aria e Luis Alberto la spinge di tacco alle spalle di Meret. Ma neanche il tempo di esultare che arriva il pareggio dei napoletani che con un tiro di Zielinski, sporcato da Romagnoli. Si accende il match. Si cambia spesso fronte con il pallone che corre veloce, ma il primo tempo si chiude sull’1 a 1.

Napoli-Lazio, Luis Alberto illumina la gara

Nel secondo tempo la trama non cambia. Le squadre iniziano subito forte mostrando carattere ed aggressività, ma soprattutto, tanta qualità. Al 52esimo ancora un lampo di genio della Lazio che torna in vantaggio grazie al primo gol in Serie A di Kamada, che dopo un grandissimo velo di Luis Alberto, spiazza Meret incrociando il tiro. 2 a 1 per i ragazzi di Sarri. Nel tentativo di recuperare lo svantaggio il Napoli subisce ben due gol, da Zaccagni e dal nuovo entrato Guendouzi, ma entrambi annullati dal Var, per fuorigioco. I capitolini danno l’impressione di poter portare a casa il match. L’Intensità è rimasta alta ma il Napoli non è riuscito a trovare il pareggio. Arriva la prima sconfitta per il Napoli di Garcia e i primi tre punti per la Lazio di Sarri, che ha dimostrato di essere la “criptonite” per i campani.

Napoli-Lazio, tabellino e risultato (1-2)

Reti: 30′ Luis Alberto, 32′ Zielinski, 52′ Kamada

Ammoniti: Zaccagni, Luis Alberto, R.Garcia

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (21′ st Mario Rui); Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano (30′ st Lindstrom), Osimhen, Kvaratskhelia (21′ st Raspadori). A disp.: Gollini, Contini, Zanoli, Ositgard, Natan, Mario Rui, Cajuste, Elmas, Zerbin, Raspadori, Lindstrom, Simeone, Russo. All. Garcia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada (20′ st Guendouzi), Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson (35′ st Pedro), Immobile (48′ st Castellanos), Zaccagni (48′ st Isaksen). A disp.: Sepe, Mandas, Lazzari, Gila, Patric, Pellegrini, Vecino, Rovella, Guendouzi, Isaksen, Castellanos, Pedro. All. Sarri