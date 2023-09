Calciomercato Lazio, l’attaccante è sfumato nel finale: giocherà in Liga

La Lazio aveva tentato di regalarsi un ultimo colpo di questa sessione di mercato estiva. Lotito ci ha provato fino all’ultimo per Mason Greenwood che aveva già dato il suo ok per il trasferimento ma è saltato per questioni di tempo. L’attaccante inglese era in cerca di una squadra per rilanciarsi dopo le vicissitudini extra-campo che hanno condizionato la sua carriera.

LEGGI ANCHE: UFFICIALE – Calciomercato Lazio, colpo Mandas per la porta | C’è il comunicato

Greenwood è sbarcato in Liga

La Serie A ha chiuso il proprio mercato alle 20 mentre altri campionati si sono conclusi tra le 22 e mezzanotte. Alla fine, Greenwood è stato acquistato dal Getafe che disponeva di un po’ più di tempo rispetto ai biancocelesti per concludere la trattativa.