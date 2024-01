Roma in viaggio verso l’Arabia Saudita | Novità sui convocati

In casa Roma si programma ogni minino dettaglio la trasferta di Riyadh, nel bel mezzo del campionato e con un cambio di guida tecnica.

Roma, i convocati per l’amichevole con l’ Al Shabab

Come da accordi con lo sponsor, per i giallorossi c’è l’obbligo di giocare almeno un amichevole nel corso del festival Riyad Season. Come riporta il “Corriere dello Sport”, Daniele De Rossi potrà decidere di non schierare i giocatori che devono ancora smaltire gli infortuni, ma non dovrà nemmeno presentarsi con la Primavera. Dybala resterà nella Capitale a causa di un risentimento muscolare, ma Romelu Lukaku dovrà essere in campo per almeno mezz’ora. Proprio sul belga ci sono le attenzioni dei maggiori club sauditi. La squadra partirà nel pomeriggio e tornerà all’alba di giovedì. Di seguito i convocati di mister De Rossi:

Portieri: Rui Patricio, Boer, Svilar

Difensori: Karsdorp, Llorente, Celik, Golic, Reale, Kristensen, Bove, Zalewski, Pagano, Pisilli, Vetkal, Mannini

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Paredes

Attaccanti: Belotti, Joao Costa, Misitano, Nardozi, Mlakar, Lukaku, El Shaarawy