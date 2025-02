La Roma ha puntato Carlo Ancelotti per il dopo Ranieri e, nonostante sia alla guida di uno dei migliori club al mondo, non si arresta con i tentativi. La voglia di portare l’allenatore in Capitale è più forte.

Roma, primo tentativo avviato da parte dei Friedkin

Nei pensieri dei Friedkin per la prossima stagione c’è un solo nome: Carlo Ancelotti. Come riporta il quotidiano spagnolo AS, la proprietà della Roma ha avviato i primi contatti con il tecnico dei Blancos. Dan e Ryan non temono rivali, stanno cercando di convincere personalmente l’allenatore con una proposta ambiziosa dal punto di vista economico e sportivo. L’operazione è abbastanza complicata. Attualmente l’ex allenatore di Milan e Napoli avrebbe come idea principale di prolungare il più possibile la permanenza a Madrid. I giallorossi potranno fare un tentativo qualora Florentino Pérez dovesse interrompere il rapporto con Carletto prima della scadenza naturale del contratto.

Neanche il Brasile sembra arrendersi. Secondo quanto riportato da Ok Diario per la CBF, la Federazione calcistica del Brasile, l’offerta per Ancelotti per dargli le chiavi della Seleçao è ancora valida, ma in Sud America non hanno più intenzione di aspettare. Per questo, il suo entourage è stato informato dopo la Supercoppa di Spagna che l’ultimatum, la deadline per accettare la nazionale brasiliana, scadrà a fine maggio.