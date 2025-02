Una rete dal dischetto realizzata dall'argentino al 57' regala i tre punti ai giallorossi. La squadra di Ranieri, all'ottavo risultato utile di fila, si riporta nella zona alta della classifica, in lotta per l'Europa

Prosegue la risalita della Roma guidata da Claudio Ranieri. Nella trasferta in laguna arriva l’ottavo risultato utile consecutivo in Serie A: la zona lata della classifica è a tiro. I giallorossi sembrano aver ritrovato l’equilibrio perso nei mesi passati. Ranieri si dimostra un grande trascinatore.

Roma, si intravede la zona calda della classifica

Non solo un grande allenatore alla guida, la Roma viene trascinata anche dall’argentino in attacco. Alla Magica è bastato un rigore di Dybala per avere la meglio su un Venezia sempre volitivo, ma poco incisivo in avanti. Per i capitolini, ottimo viatico verso i playoff di Europa League. Ma non è finita qui, si punta ad arrivare nella zona calda della classifica di Serie A e dare filo da torcere alle dirette avversarie.

Arriva una magra consolazione dopo l’amara eliminazione in Coppa Italia ai quarti contro il Milan. La Roma si prende la scena a Venezia in campionato, vincendo la seconda gara fuori casa della stagione dopo quella di Udine e si regalano l’ottavo risultato utile di fila in Serie A.