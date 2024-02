Roma-Inter, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La sfida tra Roma e Inter si preannuncia come uno degli incontri più avvincenti di questo weekend di Serie A, in programma sabato sera allo Stadio Olimpico. Questa partita mette a confronto due squadre in ottima forma, con la Roma che ha visto una rinascita sotto la nuova guida tecnica di Daniele De Rossi e l’Inter che continua a dominare la classifica della Serie A. La Roma si trova attualmente al quinto posto nella classifica di Serie A, grazie a una serie di vittorie consecutive che hanno seguito il cambio di allenatore, con Mourinho sostituito da Daniele De Rossi. L’Inter arriva a questo incontro dopo aver consolidato la propria posizione in vetta alla classifica grazie a una vittoria per 1-0 nel derby d’Italia contro la Juventus.