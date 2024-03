Roma, Kristensen crac: l’esterno out sia col Brighton che con la Fiorentina

C'è la lesione per Kristensen come si temeva

Come si temeva per il terzino destro della Roma Kristensen l’esito dell’infortunio, dagli esami strumentali hanno evidenziato una lesione alla coscia sinistra. Ora il giocatore dovrà stare ai box per un periodo non breve, e sarà indisponibile per la gara di giovedì contro il Brighton.

Roma, pronto Celik titolare con il Brighton?

Era chiaro dopo le smorfie di dolore e l’uscita dal campo nella gara di sabato contro il Monza, era pronosticabile che l’infortunio fosse serio. Con il Brighton Kristensen non ci sarà, e con l’indisponibilità di Karsdorp Daniele De Rossi dovrà affidarsi a Celik nel ruolo di titolare, che tanto ha fatto bene nelle ultime uscite.