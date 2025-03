La missione degli spagnoli è la classica “remuntada”, ma la squadra di Ranieri farà il possibile per impedirla. I fratelli Williams e compagni non avranno Yeray Alvarez, espulso all’andata, mentre per i capitolini l’assenza più pesante è invece quella di Celik, il difensore sarà out per questo match, ma dovrebbe essere sostituito da Rensch. Davanti, ancora incerta la scelta, ma molto probabilmente Shomurodov è pronto a fare coppia con Dybala nella speranza di replicare il gol dell’andata e festeggiare il passaggio ai quarti.