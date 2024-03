Roma, la situazione dei giallorossi prima della rifinitura | Le ultime

De Rossi ha ripreso l'allenamento in vista dell'Europa League

La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria ieri dopo il giorno di riposo dato da De Rossi. Si è trattato della prima vera seduta in preparazione della partita di Europa League contro il Brighton. Karsdorp ha continuato l’allenamento individuale, ma sicuramente salterà la partita di Europa League. Inoltre, anche Kristensen non ci sarà in quanto gli è stata riscontrata una lesione alla coscia sinistra.

Roma, Kristensen out contro il Brighton e non solo…

Il terzino del Leeds avrebbe saltato comunque le partite contro Brighton e Fiorentina, a causa dell’esclusione dalla lista UEFA. Inoltre, è improbabile che torni contro il Lecce, mentre è probabile che torni per il derby. Di conseguenza, sulla fascia destra l’unico rimasto è Celik: a meno di sorprese toccherà a lui partire titolare contro gli inglesi, sia con la difesa a tre che con quella a quattro. Intanto inizia a delinearsi il programma di fine campionato: il 31 maggio la Roma volerà in Australia per un’amichevole contro il Milan all’Optus Stadium.