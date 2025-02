Ci risiamo, la Roma non ha pace durante la notte di riposo prima del match di coppa europea contro il Porto. Era già successo in passato, nella trasferta di Alkmaar, i tifosi del Porto hanno riservato una notte movimentata ai giocatori della Roma.

Porto-Roma, notte di fuochi

In piena notte infatti, un gruppo di supporters lusitani si è presentato sotto l’hotel dove alloggiano i ragazzi di mister Ranieri, facendo esplodere diversi petardi. Il tutto dalle 3 di notte in poi. Dunque, una notte turbolenta per la Roma all’hotel Hilton Gaia di Oporto, dove i giocatori giallorossi e lo staff tecnico sono stati svegliati intorno alle ore 03:00 da petardi e fuochi d’artificio. Un gesto chiaro: disturbare il riposo della squadra giallorossa in vista del playoff di andata di Europa League, che si disputerà questa sera allo stadio Do Dragao.