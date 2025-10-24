In Europa League è un vero disastro, la Roma di Gasperini ha perso all’Olimpico contro il Viktoria Plzen. Non è bastato il gol di Paulo Dybala, i giallorossi sono affondati e hanno perso un’altra chance per fare punti importanti. Adesso si complica la classifica in Europa. Intanto la società pensa ad intervenire in caso di necessità sul prossimo mercato.

Roma, le parole di Massara

La Roma non riesce ancora a trovare una continuità e una forte identità in fase offensiva. Gasperini ed il suo staff stanno lavorando per dare la giusta identità all’attacco, ma sembra essere ancora in alto mare. Intanto, grazie anche al via del presidente Dan Friedkin, la società è pronta a dare una mano per portare nuovi rinforzi.

Il ds della Roma, Frederic Massara, ha aperto le porte alla possibilità che la società intervenga sul mercato offensivo già a gennaio. Le dichiarazioni di Massara: “Bailey è entrato bene sabato scorso e sulle sue qualità penso ci sia poco da dire. Noi ci aspettiamo possa dare un contribuito al reparto offensivo. Dopodiché se a gennaio ci saranno delle opportunità da poter cogliere la società si farà trovare pronta sempre tenendo conto del Fair play finanziaro. Ora abbiamo molte partite e queste saranno utili per capire se sarà il caso di intervenire ancora.”.