Roma-Lazio, il day after | La capitale è giallorossa

Un derby tinto di giallorosso, quello andato in scena ieri all’Olimpico di Roma. Una stracittadina che torna a sorridere ai romanisti dopo una lunga astinenza, la Lazio si lecca le ferite. Una Roma col morale alle stelle, con in testa l’Europa League e la sfida col Milan di Pioli, il sogno Dublino è vivo e nella testa di Pellegrini e compagni. Una Roma ritrovata con De Rossi in panchina, ed un derby che torna a sorridere alla Roma.

Derby da Roma, la Lazio deve ritrovarsi

La Lazio costretta ad un weekend passato in un attimo dalle stelle alle stalle. Una Lazio ko nel derby, una prestazione non certo esaltante con un Immobile da ritrovare. Una stracittadina che sorride alla Roma e vede affondare la Lazio. Ancora vive anche le polemiche legate al modo di esultare dell’autore del gol Mancini e non solo. Il derby non è mai una semplice partita, nella capitale rappresenta LA partita.