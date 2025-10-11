La Roma, tra una lunga lista di infortunati e un mercato estivo non completo, ha bisogno di rinforzi in fase offensiva. Nelle ultime ore spunta l’idea Zirkzee, che piace a Gasperini già dai tempi dell’Atalanta, ma i nomi in lista non sono finiti.

Roma, iniziata a stilare la lista dei possibili attaccanti

Dan Friedkin nel summit con società e tecnico ha dato il via libera all’acquisto di rinforzi in attacco. Massara e Gasperini si sono messi subito all’opera per trovare il giusto innesto già nella sessione di gennaio. La società capitolina ha intenzione di regalare un nuovo attaccante all’allenatore Gian Piero Gasperini. Il primo nome sulla lista dei dirigenti giallorossi è quello di Joshua Zirkzee (ex Bologna), che gioca poco al Manchester United.

A quanto pare, considerando anche la folta lista di squadre che sono interessate all’ex attaccante del Bologna, Inter in primis, il direttore sportivo Ricky Massara valuta tre possibili alternative: lo statunitense Folarin Balogun del Monaco (classe 2001), il belga Lucas Stassin del Saint-Etienne (classe 2004) e l’italiano Jeff Ekhator del Genoa (classe 2006). I prossimi mesi saranno decisivi per capire quale sarà il profilo giusto da ingaggiare per la seconda parte del campionato in corso.