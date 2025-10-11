Un ritorno di fiamma per l’Inter dopo l’interesse avuto nelle ultime due sessioni di mercato. Il nome è quello di Joshua Zirkzee, che attualmente è in forza allo United, ma l’esperienza inglese non è stata grandiosa e il giocatore olandese non è riuscito ad incidere. L’attaccante ha voglia di ritornare ai livelli del Bologna e vuole ripartire da una big di Serie A.

Inter, ritorno di fiamma con Zirkzee

L’attaccante dei Red Devils è seguito da numerose squadre, in Italia non piace soltanto ai nerazzurri, anche la Roma ha un forte interesse e potrebbe provare a portarlo in capitale già nella sessione di gennaio. Marotta ed il suo staff dovranno accelerare con gli inglesi se non vogliono perdere l’occasione Zirkzee.

Il reparto offensivo della squadra di Cristian Chivu al momento vede brillare stelle come Lautaro Martinez, Thuram, Bonny e Pio Esposito, ma c’è sempre in ballo la trattativa aperta per Ademola Lookman con l’Atalanta. L’arrivo dell’attaccante olandese dello United andrebbe a completare ancora meglio un reparto importante dei nerazzurri. La formazione di Chivu è impegnata in tutte le competizioni e ha bisogno anche di sostituti importanti. L’olandese potrebbe essere un’alternativa. Il talento olandese, classe 2001, è monitorato con attenzione dalla dirigenza nerazzurra grazie alle sue qualità tecniche.

Al momento i nerazzurri potrebbero portare il giocatore in Italia con un prestito con diritto di riscatto. Offrire all’ex Bologna uno stipendio intorno ai quattro milioni di euro.