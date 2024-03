Roma, come sta davvero Lukaku è il suo preparatore a svelare i retroscena. Big Rom in questi giorni si è curato in Belgio per il problema all'anca: ecco tutta la verità sulle sue condizioni.

Buone notizie per la Roma: Romelu Lukaku sta molto meglio, ieri sera ha anche raggiunto il ritiro del Belgio dopo aver trascorso un paio di giorni tra la sua casa e il centro di recupero Move to Cure che lo segue da anni. La seconda buona notizia per la Roma è che, oltre all’aspetto fisico, anche quello mentale, per Lukaku è al top.

Roma, Lukaku sta bene, ne parla Maesschalck

A rivelare le condizioni del giocatore, che è ha dato preoccupazioni per il problema all’anca, con il quale convive da mesi, è Lieven Maesschalck, il suo preparatore di fiducia. Il problema all’anca è in via di risoluzione e non pregiudicherà né il finale di stagione la Roma né l’Europeo che verrà, con il Belgio.

Le parole di Maesschalck: “Romelu è venuto da noi per recuperare e lavorare sulla stabilità muscolare. Il suo infortunio non rappresenta un problema serio né per la Roma né tanto meno per il Belgio in chiave Europei. La Roma gli chiede tanto, è vero, ma lui fisicamente può sopportare. Non ha avuto molti infortuni in carriera, ci tiene, si dà da fare, cura ogni dettaglio.

Infine, Maesschalck conclude: “Romelu è venuto da noi per recuperare e lavorare sulla stabilità muscolare. Il suo infortunio non rappresenta un problema serio né per la Roma né tantomeno per il Belgio in chiave Europei». Queste le parole che, tanto a Bruxelles quanto a Trigoria, tutti volevano sentirsi dire. E ancora: «La Roma gli chiede tanto, è vero, ma lui fisicamente può sopportare. Non ha avuto molti infortuni in carriera, ci tiene, si dà da fare, cura ogni dettaglio”.