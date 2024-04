Roma-Milan, le ultime dall’Olimpico | Le formazioni

Le scelte di De Rossi e Pioli per la sfida di Europa League

Ultimissime dalla capitale, Roma–Milan si avvicina. Ancora qualche ora a disposizione per i due allenatori ma le scelte son praticamente fatte. Roma che punta forte sulla coppia offensiva composta da Lukaku e Dybala, il Milan si affida a Leao e Giroud per ribaltare lo 0 a 1 subito a San Siro. Una sfida che vale l’Europa, da non perdere.

Le probabili formazioni di Roma e Milan

Roma (4-4-2): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; El Shaarawy, Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku

Allenatore: De Rossi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud

Allenatore: Pioli