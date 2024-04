Roma-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Si riparte dal 1-0 dell'andata in favore dei giallorossi ma il Milan proverà a fare una grande prestazione per ribaltare il risultato e passare il turno

A San Siro la Roma è riuscita a strappare una vittoria che può risultare fondamentale per il passaggio del turno. All’Olimpico, però, arriva un Milan consapevole che tutta la stagione dipenderà da questi 90 minuti, compreso il futuro di Pioli. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN giovedì 18 aprile alle ore 21.

Probabili formazioni Roma-Milan

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Smalling, Mancini, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala. All. De Rossi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli