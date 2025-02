Roma, missione compiuta, batte il Porto e vola ai quarti. Dybala is on fire

La Roma vince in rimonta, ci pensa Dybala

La Roma batte 3-2 il Porto e vola agli ottavi di Europa League trascinata da un Dybala in super forma, due reti e tanti assist per la Joya.

Partita totale di Dybala, forse la migliore di questa stagione per il campione del mondo, ma è il Porto che passa in vantaggio con Omorodion al 27′, Svilar pasticcia e sulla seguente azione il giocatore portoghese in rovesciata insacca. Dybala pareggia al 35′, uno due con Shomurodov e in area di destro batte Borges. Il raddoppio è nell’aria, ed è sempre Dubala a marcare questa volta di sinistro. Nella ripresa il Porto resta in dieci a causa dell’espulsione di Eustaquio, poi gli ospiti colgono un palo con Omorodion, prima del tris servito da Pisilli servito a centro area da Angelino. Nel finale il Porto segna la seconda rete grazie ad un’autorete di Rensch.

Il tabellino

Roma – Porto 3-2

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; El Shaarawy (Dall’88’ Rensch), Koné, Paredes, Angelino; Dybala (Dall’88’ Baldanzi), Pellegrini (Dal 78′ Pisilli); Shomurodov (Dal 78′ Soulè). All. Ranieri

PORTO (3-4-3): Diogo Costa; Djalò, Perez, Otavio (Dal 58′ Mora); Joao Mario, Eustaquio, Varela, Moura; Pepé (Dal 58′ Borges), Samu, Fabio Vieira. All. Anselmi

MARCATORI: 29′ Samu (P), 35′-39′ Dybala (R), 84′ Pisilli (R), 96′ Rensch aut.

AMMONITI: Perez (P), Djalo (P), Otavio (P), Dybala (R), Paredes (R), Perez T (P).

ESPULSI: Eustaquio (P).

