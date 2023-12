José Mourinho, diversamente da alcuni giocatori della Roma, ha il proprio contratto che scade a giugno e in questo momento non sa niente sul proprio futuro. Secondo La Gazzetta dello Sport, il rinnovo del portoghese dipende dai risultati ottenuti, e il primo al quale la famiglia Friedkin punta è la qualificazione alla prossima Champions League. Per il momento la Roma in Serie A si è aggiudicata il quarto posto in classifica, sebbene esso sia condiviso con il Napoli.

Mourinho | I prossimi impegni giallorossi

Il club giallorosso dovrà affrontare prossimamente sei squadre che si collocano in alto nella classifica, in quanto domenica ci sarà l’impegno con la Fiorentina; dopodiché dovrà vedersela con Bologna, Napoli, Juventus, Atalanta e Milan. Parlando di Coppe, per Mourinho sarà vietato inoltre sbagliare nell’eventuale match dei quarti con la Lazio. Per il tecnico il bilancio delle partite con i biancocelesti è al momento negativo, con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte.