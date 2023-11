José Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del derby contro la Lazio. Queste le sue parole.

Approccio importante dopo Praga. Poche occasioni ma molto agonismo. Che sapore ha questo punto?

“Il sapore di un punto. Giochiamo per vincere ma il punto è positivo, meglio della sconfitta. Quando giochi contro chi ha più o meno gli stessi obiettivi e non perdi significa non perdere contro un avversario diretto”.

Sui cambi in ritardo.

“Hanno giocato i giocatori che stavano meglio. I tre di centrocampo stavano in buona condizione. Non ha giocato Renato né Pellegrini così come Aouar. Abbiamo giocato con 3 giocatori che avevano gambe, cuore e anima per giocare una partita di questo livello. I due quinti per strategia sapevo che sarebbe stato difficile fare 9 minuti ma praticamente lo avevano fatto. Lì avevano soluzioni. Dietro abbiamo solo questi, non ne abbiamo altri. Quando l’arbitro ha avuto quel criterio solo con noi dando due gialli in 20 minuti a due centrali, siamo in difficoltà. Ci cambia tatticamente la situazione perché a Karsdorp h detto di non saltare mai su Marusic altrimenti Mancini sarebbe andato in difficoltà con Pedro che è un fantastico giocatore che si butta in piscina in modo fantastico. Abbiamo fato una buona partita con personalità anche con tanta palla. Penso che siamo al 50% di possesso. E’ mancato il gol. Abbiamo avuto qualche opportunità. Bove se fosse stato fresco avrebbe messo dentro due palle. Rui Patricio non ha praticamente toccato palla ma quando lo ha fatto era presente. Ha fatto una partita straordinaria”.