Roma, Mourinho punge i Friedkin: “Io eliminato da qualcuno che capisce poco di calcio”

José Mourinho torna a parlare e manda una frecciatina ai Friedkin, come riporta il profilo tweet di football.com: “Tornerò. Non sarò presente alle fasi finali delle competizioni europee non perché io sia stato eliminato ma perché sono stato eliminato da qualcuno che capisce poco di calcio”. Sembra chiara la frecciatina ai Friedkin, che hanno esonerato un mese fa lo Special One.

Mourinho vuole tornare subito in campo e nell’Europa che conta, il Bayern ci pensa

Emerge chiaramente dalle parole del tecnico portoghese tutta l’acredine nei confronti della proprietà giallorossa, ma anche la voglia di tornare subito a competere ad alti livelli in ambito internazionale. Circolano voci circa l’interesse del Bayern su di lui. voci in aumento dopo la sconfitta per 1-0 allo Stadio Olimpico contro la Lazio nell’andata degli ottavi di finale di UCL. Mourinho, dopo esser stato esonerato agli spareggi per l’Europa League, potrebbe rientrare in corsa nella massima competizione UEFA alla guida della squadra tedesca.