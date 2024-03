Roma, Ndicka non parte con la Costa d’Avorio | Problema fisico per il difensore

Evan Ndicka rimane a Trigoria e non parte con la Nazionale ivoriana per un piccolo problema muscolare.

Come annunciato dalla nazionale ivoriana, il difensore giallorosso Evan Ndicka non farà parte della lista dei convocati per gli impegni contro Benin e Uruguay. Il difensore rimarrà a Roma per smaltire un piccolo infortunio muscolare rimediato, come nel caso di Dybala, nella rifinitura dell’allenamento col Sassuolo, per il quale non è stato inserito nell’undici titolare da De Rossi nella sfida di domenica contro i neroverdi.

Ndicka sempre più leader, la Roma vuole averlo al top della condizione

Episodio analogo a quello di Paulo Dybala, con i due giocatori trattenuti a Trigoria in accordo con le rispettive nazionali per curarsi ed essere al top alla ripresa del campionato. Ndicka, dopo aver iniziato la stagione in sordina, è cresciuto col passare dei mesi ed è definitivamente sbocciato dopo il ritorno dalla Coppa d’Africa vinta da assoluto protagonista con la sua nazionale. La difesa a 4 ha sicuramente aiutato un giocatore molto abile nel guidare la linea e nelle letture difensive, che abbina ad una buona qualità nel piede un passo importante.

E con Daniele De Rossi in panchina poi l’ivoriano ha trovato lo spazio e la continuità giusta, in coppia con mancini al centro della difesa, per affermarsi come uno dei leader tecnici di una Roma che vola, ma che deve ancora rivedere qualcosa nella difesa di reparto. Per questo DDR spera di avere Ndicka al top al rientro dalla sosta, per continuare a rodare meccanismi difensivi nuovi, che rimangono il principale elemento critico dei suoi primi due mesi di gestione.