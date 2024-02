Evan N’Dicka è tornato a Trigoria ad allenarsi con la Roma. La società giallorossa ha postato sui social il video del difensore ivoriano, che domenica ha trionfato in casa nella competizione continentale africana battendo in finale la Nigeria per 1-0.

I numeri di N’Dicka con la Roma

N’Dicka ha totalizzato 20 presenze in questa stagione con la Roma, 15 in Serie A e 5 in Europa League. Ha fornito 1 assist e ricevuto 5 ammonizioni.