Roma, nessun appuntamento a luglio per il rinnovo di Dybala

La Roma continua ad avere fiducia per quanto riguarda la situazione di Paulo Dybala. La Joya è stata la luce del gioco giallorosso, sia con José Mourinho, sia con Daniele De Rossi. L’ex fantasista della Juventus non è ancora stato chiamato per il rinnovo di contratto, tutti sono d’accordo sull’aspettare la scadenza della clausola da 12 milioni di euro e quindi l’entourage dell’attaccante non incontrerà a luglio il nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi.

Dybala può andar via se arriva l’offerta giusta, ma la sua intenzione è di restare

Qualora dovessero arrivare delle offerte, saranno valutate, altrimenti resterà senza problemi a Trigoria. Il nuovo Ds e il tecnico Daniele De Rossi ci hanno tenuto, come riportato da Il Messaggero, a rassicurarlo nei giorni scorsi a proposito della competitività futura della squadra. Per quanto riguarda il suo accordo, la prossima stagione potrebbe prolungarsi automaticamente al raggiungimento del 50% delle presenze totali, ma di certo la Roma vorrà blindare il suo gioiello.