Roma, il rinnovo di Dybala la priorità | Presto nuovi contatti tra le parti

La proposta di Ghisolfi per l'argentino

L’attacco della Roma la prossima stagione rimane ancora un puzzle irrisolto, e i tasselli da mettere a posto rimangono ancora molti, tra cui il futuro di Dybala e Abraham, con l’argentino che è in scadenza nel 2025 e ha una clausola di 12 milioni valida per l’estero che Ghisolfi vuole eliminare entro luglio, mentre l’ex Chelsea è ormai all’uscio di Trigoria, in cerca di un nuovo porto dopo l’infortunio al crociato che ha frenato la sua ascesa.

Roma, pronto un triennale per l’argentino

La priorità del mercato giallorosso, soprattutto dopo l’allontanamento dalla pista Federico Chiesa la cui attesa ha spazientito il club, è il rinnovo di Paulo Dybala, il cui contratto è in scadenza tra 12 mesi, e che il DS capitolino avrebbe intenzione di prolungare fino al 2027 con un adeguamento dello stipendio, che dovrebbe sfiorare i 7 milioni a stagione.

A ostacolare la trattativa è però il giocatore stesso, che partirà in viaggio di nozze e tornerà a fine mese, facendo di fatto stringere i tempi a disposizione della società per trattanere il suo numero 21.