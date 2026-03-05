Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
Roma, nuovo stop per Dybala: salta la prossima gara

Roma, nuovo stop per Dybala: salta la prossima gara

Anna Rosaria Iovino
PAULO DYBALA RAMMARICATO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Non c’è tregua per Paulo Dybala. Al di là della felicità per la nascita della primogenita, a casa Dybala la tristezza è solo per le condizioni fisiche dell’attaccante. Dopo il forfait contro la sua ex Juve, il giocatore della Roma è pronto a saltare la prossima gara, quella contro il Genoa.

Roma, Dybala out contro il Genoa

Ritorno amaro per il giocatore argentino al suo allenamento con la squadra. La Joya è rientrata, ma c’è stato, ad un certo punto, uno stop. Paulo si è fermato ancora per un problema al ginocchio. A questo punto l’attaccante argentino salterà la trasferta di domenica alle 18 contro il Genoa dell’ex De Rossi dopo la panchina per 90′ contro la Juve.

