La Roma è piombata su Antonino Gallo, il terzino del Lecce che nella gara contro i giallorossi ha creato più di qualche problema, facendosi notare fino al punto di rientrare nella lista dei prossimi acquisti.

Roma, Gallo nel futuro dei giallorossi

Classe 2000, nato e cresciuto a Palermo, dove si è formato tra le giovanili dei rosanero, il 24enne infatti sembra essere finito nel mirino del club dei Friedkin per quanto riguarda i possibili rinforzi che in estate arriveranno a Trigoria. Il terzino potrebbe essere uno dei giocatori inseriti per portare avanti un progetto che gli americani hanno improntato in capitale: valorizzare e far crescere giovani talentuosi a Trigoria.

Alcuni giornali hanno dato il suo trasferimento nella Capitale già come cosa fatta, mentre a Roma si procede a testa bassa sul nome dei possibili acquisti futuri. Intanto c’è da sottolineare che c’è un elemento che sicuramente farebbe propendere Gallo ad accettare il trasferimento alla Roma: oltre al passaggio ad uno dei club più importanti d’Italia e d’Europa, ci sarebbe anche una questione “di famiglia”. Infatti, nello staff di De Rossi c’è anche Guillermo Giacomazzi che, oltre ad essere il vice dell’ex centrocampista, è anche il suocero del terzino siciliano, in quanto ha sposato sua figlia Stephanie.