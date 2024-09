Roma, oggi ancora visite mediche per Hermoso. E c’è anche Hummels in arrivo

Il tecnico aspetta gli ultimi due rinforzi in casa giallorossa

La bella prestazione contro la Juventus lascia ben sperare per il futuro visto che la squadra di De Rossi ha ben figurato nella sfida dell’Allianz Arena. Il tecnico giallorosso non ha avuto paura di lanciare Pisilli dal 1′ così come Saelemaekers, appena arrivato dal Milan.

Roma, tra il pari con la Juventus e l’arrivo di Hermoso

E c’è di più però perchè l’allenatore ed ex calciatore aspetta anche Mario Hermoso, sbarcato ieri a Fiumicino e che oggi effettuerà la seconda parte delle visite mediche, come riportato da Fabrizio Romano. Qualora Smalling firmasse nelle prossime ore per l’Arabia, a Roma potrebbe sbarcare Mats Hummels, sempre più vicino ai giallorossi.