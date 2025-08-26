La Roma sta mettendo in ordine l’organico a Gasprini, nelle ultime ore si prova a mettere a segno gli ultimi colpi per consegnare una rosa al completo. Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato, precisamente, 7 giorni, e queste ultime ore sono caldissime per i giallorossi, soprattutto per il futuro di Jadon Sancho.

Roma, ore calde per Jadon Sancho

Il diesse Massara ieri sera alle 20.30 è volato a Londra per avere un ultimo incontro con l’entourage del giocatore e per avere quindi una risposta definitiva dal giocatore. Nella mattinata di oggi il direttore sportivo della Roma incontrerà Emeka Obasi, agente di Sancho, e non è esclusa la presenza del calciatore così come forse anche quella del presidente Friedkin atteso poi in giornata a Roma.

L’alternativa a Sancho esiste già, si chiama Tyrique George, il diciannovenne in forza al Chelsea, e che ha tanta voglia di giocare titolare, è pronto a lasciare i Blues per i giallorossi. Il suo cartellino è valutato circa 20 milioni, l’ingaggio non sarebbe certo un problema. L’alternativa è più che valida, e Massara la sta prendendo in considerazione seriamente. Ma la Roma resta sempre con un l’obiettivo puntato su altri due giocatori: Embolo e Fabio Silva. Le prossime ore saranno fondamentali per determinare il futuro della trequarti giallorossa.