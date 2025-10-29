Roma-Parma 2-1, la cura di Gasp funziona: Hermoso e Dovbyk in gol

All’Olimpico è andato in scena il match Roma-Parma. La formazione di Gianpiero Gasperini vince e convince per 2-1. Gol di Dybala e Dovbyk. Giallorossi che mantengono la testa della classifica della Serie A con una vittoria importantissima contro i Ducali che non hanno regalato nulla alla formazione di Gasp.

Un primo tempo equilibrato tra le due formazioni, tant’è che la prima frazione di gioco termina con uno 0-0 giustissimo. Il primo tempo di Roma-Parma si conclude senza reti; le azioni più pericolose le hanno create i giallorossi di Gasperini, prima il gol annullato a Soulé, poi la grande parata di Suzuki su Dybala.

Il secondo tempo inizia con una Roma in accelerata che non dà modo ai Ducali di prendere fiato. Una ripartenza dopo l’altra e gran possesso palla. Al 63′ i giallorossi trovano la via del gol con Hermoso. Paulo Dybala calcia con precisione chirurgica il corner trovando la testa di Mario Hermoso che con forza trova il gol sulla sinistra. All’81’ Roma in doppio vantaggio con Dovbyk e all’86’ gli ospiti accorciano le distanze con Circati. La gara finisce così: 2-1 per la Roma, e giallorossi in testa alla classifica.

Roma-Parma 2-1, il tabellino

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini (86′, Ghilardi), NDicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley (85′ Rensch); Soulé (73′, Dovbyk), Dybala; Ferguson (7′, Bailey – 46, El Aynaoui);

A disposizione: Vasquez, Gollini, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi, Sangaré, Rensch, Pisilli, El Aynaoui, El Shaarawy, Bailey, Baldanzi, Pellegrini, Dovbyk.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi (90+1, Begic), Ordonez, Bernabé (77′, Cremaschi), Sorensen, Estevez (79, Almqvist), Cutrone (60′, Benedyczak), Pellegrino (77′, Djuric).

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Hernani, Cremaschi, Lovik, Trabucchi, Troilo, Begic, Plicco, Ordonez, Benedyczak, Djuric, Ndiaye.

Allenatore: Carlos Cuesta.

Reti: 40′ GOL ANNULLATO a Soulé per fuorigioco; 63′ Hermoso (R); 81′ Dovbyk; 86′ Circati.

Ammoniti: 38′ Pellegrino M (P); 90+2, Ordonez (P).

Espulsi: –

Arbitro: Valerio Crezzini (Siena)

Assistenti: Peretti – Zingarelli

Quarto uomo: La Penna

Var: Aureliano

AVAR: Maggioni