Roma – Porto, le scelte di Ranieri e Anselmi | Le formazioni

Le probabili formazioni di Roma – Porto

Roma, serve vincere e convincere in Europa. Ancora una piccola speranza per l’Italia di conquistare un quinto posto nella prossima Champions, tutto dipende dalla corsa in Europa di Roma e Lazio.

Le formazioni di Roma e Porto

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri.

PORTO (3-4-2-1): Diogo Costa; Djalò, Perez, Otavio; Joao Mario, Moura, Varela, Eustaquio: Mora, Pepe; Omorodion. Allenatore: Martin Anselmi.