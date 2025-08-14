La Roma con Massara e Gian Piero Gasperini hanno deciso di mettere nel mirino Florentino Luis. Il giocatore portoghese in forza al Benfica piace molto all’allenatore della Roma che vorrebbe puntare su di lui per rinforzare la linea mediana dei giallorossi.

Roma, Florentino il sogno dei giallorossi

La Roma sta cercando di completare la rosa a Gianpiero Gasperini prima dell’avvio del campionato. In questo momento le priorità dei capitolini sono difesa e attacco. Ziolkowski, affare concluso, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, poi ci saranno altri colpi in caso di cessioni nel reparto arretrato.

Anche l’attacco ha bisogno di rinforzi, in lista ci sono Bailey e Fabio Silva, i quali sono diventati i profili più accreditati al momento. Ma a fine mercato potrebbe arrivare anche un nuovo centrocampista e l’interesse della Roma resta forte per Florentino, in alternativa a McKennie si è raffreddata viste le alte richieste troppo alte della Juventus. Il Benfica può sacrificarlo, ma le richieste sono alte e la concorrenza da battere è folta. Per questo motivo, il sogno di calciomercato di Gasperini rischia di restare tale. Prossimi giorni decisivi.