Mentre De Rossi con la sua Roma sono volati in Australia, Ghisolfi e Souloukou sono rimasti in Capitale per buttare giù il piano di mercato per la Roma. Nei prossimi giorni ci sarà il primo impegno: il riscatto di Angelino.

Roma, il primo impegno di Ghisolfi: riscattare Angelino

Florent Ghisolfi, il volto nuovo della nuova Roma, sta già lavorando per studiare il suo nuovo club nei minimi dettagli, ma anche per buttare giù le basi del progetto triennale e costruire nel minor tempo possibile la rosa che consegnerà a De Rossi per la prossima stagione. Tra i primi impegni del nuovo ds c’è la questione di Angelino. Entro domani, infatti, va presa una decisione sull’eventuale riscatto di Angelino dal Lipsia. Con il club tedesco, infatti, l’accordo prevede il diritto di riscatto da parte della Roma per 5 milioni, da esercitare entro il 30 maggio, per quello che si appresta a essere il primo colpo del calciomercato dei giallorossi.

Il terzino spagnolo è sceso in campo 16 volte, per un totale di 1141 minuti. De Rossi ha alternato l’ex City a Spinazzola durante la stagione appena terminata. Attualmente la Roma ha deciso di riscattare il terzino su indicazione di Daniele De Rossi. Il tecnico ha chiesto alla società di non lasciar andare via il mancino, arrivato a Roma a gennaio di quest’anno dal Lipsia che aveva interrotto il prestito al Galatasaray.